I funerali di Jane Birkin | Charlotte Gainsbourg | “Ora sono orfana”

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 24 luglio 2023) Tante celebrità della scena francese ma anche molta gente comune ha voluto dare un ultimo saluto a, in occasione del funerale della cantante e attrice inglese naturalizzata francese, nella chiesa di Saint-Roch a Parigi.Le sue figlie,e Lou Doillon, hanno accompagnato la bara in chiesa, seguite da star della musica e del cinema, come Carole Bouquet, Catherine Deneuve,Rampling ed Emmanuelle Béart. Nella chiesa hanno preso posto anche Brigitte Macron e il ministro della Cultura, Rima Abdul Malak, a testimonianza del clamore nazionale suscitato dall'annuncio della scomparsa della cantante e attrice, domenica scorsa a 76 anni.video width="746" height="420" ...