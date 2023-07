«I cavi interrati non resistono al caldo» A Catania quartieri senza acqua potabile

(Di lunedì 24 luglio 2023) In città il termometro è salito a 45 gradi, ma manca l’energia per l’aria condizionata e per i depuratori Il ministro Musumeci: «Situazione assurda». A Siracusa toccati i 48 gradi

Musumeci ha spiegato che 'l'eccessivo calore ha determinato un'incapacità di resistenza al calore dei' e che 'oltre cinquecento tra tecnici e operai sono al lavoro' per fare fronte all'...Sono due le macro aree colpite da un black out, durato 12 ore e causato dalla liquefazione per il caldo dei: quella tra viale Teracati e via Necropoli Grotticelle, l'altra compresa tra ...Va molto peggio a Catania, dove le alte temperature hanno danneggiato ielettrici. Le conseguenze si sono palesate in blackout in città, dove manca l'acqua in diverse zone, in diversi ...

Catania è senza acqua corrente: gli impianti sono senza energia elettrica perché l’asfalto rovente ha… Il Fatto Quotidiano

“Stiamo pagando da un lato il cambiamento climatico al quale già da qualche anno avremmo dovuto guardare con maggiore attenzione, dall’altro lato un’infrastruttura che non appare assolutamente adeguat ...Catania sotto osservazione e in codice rosso. Dopo il rogo all'aeroporto, la città siciliana ora è alle prese con il blackout e con la carenza ...