I 5 motivi per i quali Osimhen andrà via dal Napoli (se succederà)

(Di lunedì 24 luglio 2023) E seandasse via dal? Ecco i cinqueper iil nigeriano potrebbe dire addio al club azzurro Victorsarà l’attaccante deledizione 2023-24? Andiamo a elencare tutto ciò che in questo momento sta facendo dubitare cheproprio così.1) Il “Mai dire mai” di Rudi Garcia pronunciato ieri a Dimaro e prontamente sparato in prima pagina dal Corriere dello Sport. Può essere la risposta obbligatoria o di circostanza di un uomo di mondo. Che non ha fatto 3 anni di militare a Cuneo come il partenopeo Totò (anzi, per dirla a suo modo “parte nopeo, parte napoletano”), ma che conosce le leggi economiche del neo-calcio avendole apprese nella sua ultima esperienza araba. Oggi come oggi, chi si sente di escludere qualsiasi cosa da qui fino ...

E se Osimhen andasse via dal Napoli Ecco i cinquei quali il nigeriano potrebbe dire addio al club azzurro Victor Osimhen sarà l'attaccante del Napoli edizione 2023 - 24 Andiamo a elencare tutto ciò che in questo momento sta facendo ...Alcune voci hanno precisato che i due stanno lavorandoriuscire a mantenere un rapporto di amicizia. Idella separazione sono tanti, ma pare che il principale sia stato la lontananza. Il ...... poiché sembra quasi di trovarsi in un videogioco, con il creator che si comporta proprio come un personaggio dei videogiochi, il che spinge gli utenti a seguire le direttecapire i...

Flipper ZERO a prezzo WOW su Amazon: 10 motivi per prenderlo adesso Telefonino.net

Per Nikita Pelizon sono saltate alcune serate in discoteca fissate per i prossimi giorni. Lei ha accusato Matteo Diamante ...Foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune ascolano per tre anni Maltrattamenti in famiglia e violenza verso la madre e la sorella, resistenza a pubblico ufficiale e violazione di u ...