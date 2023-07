Hopman Cup | vince la Croazia di Vekic e Coric

(Di lunedì 24 luglio 2023) E' lala vincitrice dellaCup, storica competizione a squadre mista (nata nel 1989) intitolata al campione australiano Harry, che quest'anno è andata in scena in una location ...

E' la Croazia la vincitrice della, storica competizione a squadre mista (nata nel 1989) intitolata al campione australiano Harry, che quest'anno è andata in scena in una location tutta nuova, in Costa Azzurra, su una ...... affronterà al primo turno la wild card Celine Naef, che ha giocato recentemente laportando la sua nazionale in finale. Presente anche la giovanissima 16enne Mirra Andreeva, pronta a ...La Svizzera di Naef (WTA 157) e Riedi (ATP 160) si arresa sul pi bello alla. Contro la Croazia, composta dal duo Vekic (22) - Coric (15), i giovani elvetici non sono riusciti a compiere l'ultimo sforzo necessario per aggiudicarsi il trofeo. Ai croati bastato ...

Dopo le due Coppe Davis, datate 2005 e 2018, per il team croato arriva anche il primo successo in una competizione a squadre miste. Naef e Riedi non prendono il testimone di Federer e Bencic ...A Nizza la svittese e lo zurighese costretti alla resa da Donna Vekic et de Borna Coric. La Svizzera dovrà pazientare prima di imporsi una quinta volta ...