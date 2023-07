Hockey pista | Europei 2023 | l’analisi Italia | un bronzo meritato! C’è però da lavorare su alcuni aspetti

(Di lunedì 24 luglio 2023) Glidivanno ufficialmente in archivio. A vincerli è stata la Spagna, medaglia d’oro nella finalissima contro il Portogallo, argento, mentre l’è riuscita a mettersi al collo un’ottima medaglia di. Come sempre al termine di eventi così importanti, è doveroso fare un bilancio di quanto successo. Il gruppo allenato da Alessandro Bertolucci ha mostrato, nel complesso, una buona personalità e una buona attitudine facendo capire, al netto delle assenze (Ambrosio e Verona su tutti) e del ricambio generazionale, che la filosofia intrapresa dagli scorsi Mondiali di San Juan è più attuale che mai. Entrando nello specifico poi, si può dire che capitan Giulio Cocco – alla sua prima esperienza da capitano totale di una rappresentativa nazionale – e Andrea ...

L' Italia si ferma in semifinale agli Europei di hockey pista su pista. Gli azzurri cedono alla Spagna 7 - 4 ai calci di rigore e mancano per un soffio la finale. I ragazzi di Alessandro Bertolucci, non sfigurano contro gli iberici, favoritissimi per la vittoria finale. Prosegue a gonfie vele il cammino dell' Italia , capace di raggiungere la semifinale degli Europei 2023 di hockey pista su pista. Nonostante qualche patema, gli azzurri hanno superato per 4 - 1 i padroni di casa di Andorra e attendono di scoprire la loro prossima avversaria.

