Highlights Milan-Real Madrid 2-3 | amichevole 2023 VIDEO

(Di lunedì 24 luglio 2023) Glidell’traallo stadio Rose Bowl di Pasadena, in California. La squadra dell’ex Carlo Ancelotti ha battuto in rimonta quella di Pioli 3-2. Dopo le reti rossonere di Tomori (25?) e Romero (magia al 42?), i blancos hanno risposto con una doppietta di Valverde, autore di due gol in due minuti al 57? e al 59?, e col sigillo finale di Vinicius Jr. all’84’. SportFace.

L'ex centrocampista delha giocato da titolare l'amichevole contro i Rangers Glasgow, vinta per 2 - 1 dai 'Magpies', con i gol di Almiron, Lammers e Ashby. Guarda il video con gli...... ilbatte per 7 - 0 il Lumezzane. Debutto in maglia rossonera per Christian Pulisic, in gol Pobega (doppietta), Messias, Colombo (doppietta), Romero e Zeroli. Guarda il video con gli...: guarda il rigore di Panenka nel 1976 EURO Cecoslovacchia - Germania Ovest 5 - 3 con ... Juventus - Ajax 4 - 2 2001: Bayern München - Valencia 5 - 4 2003: AC- Juventus 3 - 2 2005: ...

Highlights Real Madrid-Milan, la sintesi dell’amichevole (VIDEO) MilanLive.it

Debutta con una sconfitta il Milan nel Soccer Champions Tour 2023. In campo al “Rose Bowl Stadium”, di fronte ad un’incredibile folla di 100mila persone, i rossoneri perdono nonostante un ottimo primo ...Milan - Real Madrid: ecco le formazioni ufficiali della sfida amichevole del Soccer Champions Tour che si terrà al Rose Bowl di Pasadena ...