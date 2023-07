Harry Styles parla in italiano e azzecca il congiuntivo | facendo impazzire tutti noi

Il concerto dia Campovolo si può già annoverare, se non tra gli eventi dell'anno, tra gli eventi dell'estate. Non solo perché la popstar dei record, ex membero dei One Direction, ha scelto l'Italia per ...Se ne è parlato a lungo sui social, tanto da essere ribattezzato l'evento con più meme di questa estate. Stiamo parlando del concerto dia Campovolo , nell'aeroporto di Reggio Emilia, che ha visto come protagonista il cantautore britannico e non solo. C'è stato il caldo infernale di questi giorni, ci sono state le ...... alle 21.45 anche su Sky Cinema Suspense (canale 306) e in streaming su Now , c'è Don't Worry Darling, seconda regia di Olivia Wilde , con Florence Pugh,e Chris Pine . Ambientata negli ...

Sabato 22 luglio si è tenuto il concerto di Harry Styles a Campovolo e il cantante si è lanciato in un ringraziamento parlando italiano perfettamente.Harry Styles durante il suo concerto a Campovolo ha deciso di ringraziare i fan parlando in italiano perfetto: ha usato anche il congiuntivo!