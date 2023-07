Harry e Meghan | il principe «non può tornare» | William e Kate rifiutano la tregua E la coppia cerca casa a Malibu

Da qualche giorno in Rete impazza il gossip che vorrebbe il principeMarkle sul punto di divorziare. Pare, infatti, che i due sarebbero in forte crisi, soprattutto per questioni di carattere economico. La scelta di Spotify di interrompere il contratto ...... ecco la reazione dei fanStyles rompe i pantaloni sul palco ma reagisce nel miglior modo ... "Nella vita bisogna coltivare le passioni più diverse" di Monica CovielloMarkle sta ...L'eco dell'indiscrezione secondo cuisarebbero sul punto di separarsi non accenna ad affievolirsi. Al contrario, si stanno moltiplicando le voci che vorrebbero il principe in partenza per l'Africa, con in mente l'idea di ...

Harry e Meghan, il principe «non può tornare»: William e Kate rifiutano la tregua. E la coppia cerca casa a Ma ilmessaggero.it

Da Montecito alle spiagge di Malibu. Il principe Harry e la moglie Meghan Markle starebbero per cambiare casa, secondo il tabloid New York Post, per essere più vicini a Los Angeles. La coppia sarebbe ...Meghan Markle è stata paparazzata tra le strade californiane e, sebbene fosse in tenuta casual, è riuscita a dettare legge in fatto di stile con la ...