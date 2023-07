Ha indossato dal 1997 al 2013 la maglia della Nazionale femminile italiana di rugby Dopo l’agonismo | prosegue la carriera come team manager della Nazionale femminile di rugby

Leggi su iodonna

(Di lunedì 24 luglio 2023) Giuliana Campanella, 46 anni, seven (è il numero delle giocatrici) e 15. È direttore tecnico del Messina. È la primaad aggiudicarsi la borsa di studio assegnata dalla federazione mondiale Worlde da Capgemini nell’ambito di Women inLeadership Programme 2023. Abita nella campagna messinese con i figli Patrick, 18 anni, e Chiara, 16, tanti animali e si dedica al suo giardino. Giuliana Campanella, ex rugbista in, allenatrice e dirigente sportiva ore 6 «Sveglia e colazione: latte e caffè freddi con pane e marmellata. Poi mi dedico a Yuki, pastore tedesco che è il nostro cane da guardia, e alla piccola Maia, una Pinscher meticcia. A seguire, a tutta la ...