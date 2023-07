(Di lunedì 24 luglio 2023) Il centrocampista tedesco ha parlato del suo arrivo in blaugrana e delle ambizioni per la prossima stagione.

Ha raggiunto i nuovi compagni deled è pronto a diventare subito uno dei leader della squadra mettendo la propria esperienza a disposizione. Parliamo di Ilkay, centrocampista tedesco, arrivato in blaugrana dopo ...Ilkayè andato al, Riyad Mahrez è andato in Arabia e altri calciatori - Kyle Walker, Joao Cancelo e Bernardo Silva - potrebbero essere i prossimi a lasciare la squadra. window.... tornando a sollevare la coppa dalle grandi orecchie dai tempi del. Ma la Champions è ... Guardiola sul mercato ha persoe Mahrez - quest'ultimo ormai a un passo dall'Al - Ahli - ma ...

Gundogan: “Il Barcellona vuole essere al top in Europa. Ecco i due obiettivi” ItaSportPress

Ha raggiunto i nuovi compagni del Barcellona ed è pronto a diventare subito uno dei leader della squadra mettendo la propria esperienza a disposizione. Parliamo di Ilkay Gundogan, centrocampista ...