Greta Thunberg multata in Svezia per resistenza alla polizia | “Siamo in emergenza La mia azione era legittima”

(Di lunedì 24 luglio 2023) L’attivista svedese per il clima, accusata disvedese durante un’di protesta a metà giugno, è stata condannata per aver disobbedito alle forze dell’ordine e. Durante l’udienza che si è tenuta al tribunale di Malmo ha spiegato: “È vero che ero lì quel giorno e che ho ricevuto un ordine a cui non ho obbedito, ma secondo meine quindi la miaera. Le leggi devono essere cambiate, non possalvare il mondo rispettandole – ha aggiunto – La situclimatica non sta migliorando, non abbiamo altra scelta che continuare ad agire, anche se dovremo affrontare queste ...

