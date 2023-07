Greta Thunberg multata | ha disobbedito a ordine polizia

(Di lunedì 24 luglio 2023) Gli agenti avevano chiesto all'attivista svedese di mettere fine a una protesta per il clima intrapresa nella città di Malmo lo scorso 19 giugno L’attivista svedese per l’ambienteè stata condannata in tribunale a pagare una multa per non aver rispettato undella. Lo riporta l’agenzia di stampa Tt spiegando che gli agenti avevano chiesto adi mettere fine a una protesta per il clima intrapresa nella città di Malmo lo scorso 19 giugno. L’ambientalista aveva bloccato, insieme a un gruppo di attivisti, la strada percorsa dai camion che trasportavano petrolio verso il porto di Malmo, nel sud della Svezia.ha ammesso di aver preso parte alla protesta e di averall’della ...

