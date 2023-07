Greta Thunberg condannata per resistenza alla polizia svedese | 216 euro di multa

Lunedì l'attivista per il climaè stata multata da un tribunale locale di Malmo, in Svezia, per aver disobbedito a un ordine di dispersione della polizia durante una protesta il 19 giugno scorso. In compagnia degli ...L'attivista svedese per il clima, accusata di resistenza alla polizia svedese durante un'azione di protesta a metà giugno, è stata condannata per aver disobbedito alle forze dell'ordine e multata . Durante l'udienza ...L'attivista svedese per il clima, accusata di resistenza alla polizia svedese durante un'azione di protesta a metà giugno, è stata condannata per aver disobbedito alle forze dell'ordine e multata. Durante l'udienza che ...

Greta Thunberg multata in Svezia per resistenza alla polizia RaiNews

Lunedì l'attivista per il clima Greta Thunberg è stata multata da un tribunale locale di Malmo, in Svezia, per aver disobbedito a un ordine di dispersione della polizia durante una protesta il 19 ...Greta Thunberg era accusata di non aver obbedito agli ordini degli agenti durante una manifestazione per il clima in Svezia ...