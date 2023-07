Grecia nella morsa delle fiamme | dopo Rodi incendi anche a Corfù

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il fuoco non dà tregua alla, scoppiano dei roghinell'isola di. Con ieri il Paese è arrivato a 82

A Evia, le autorità hanno detto ai residenti di quattro villaggi meridionali di evacuarecittà di Karystos, a ovest del punto in cui l'incendio stava avanzando. Il vicegovernatore della...Questa mattina,gara d'esordio, gli azzurrini di coach Michele Zanin hanno infatti superato 3 ... Gli azzurrini torneranno in campo domani, martedì 25 luglio alle ore 12 contro la. IL ...... la quarta isola più grande della, costringendo migliaia di residenti e turisti ad ...giornata di sabato circa 30.000 persone sono state fatte evacuare: 19mila di queste hanno ricevuto l'...

Grecia, è allarme incendi in tutto il Paese: 2.500 persone evacuate a Corfù, 19mila a Rodi Sky Tg24

Fiamme fuori controllo in Grecia: messa in ginocchio Rodi, la quarta isola più grande, costringendo migliaia di residenti e turisti ad abbandonare le proprie abitazioni e gli alberghi, nell’ambito di ...BRUXELLES - "L'Europa è con la Grecia davanti all'emergenza incendi che continua a imperversare a Rodi". Lo scrive via Twitter la presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola. "Queste condizioni meteor ...