Grecia | incendi a Corfù | 17 villaggi evacuati – Il video

(Di lunedì 24 luglio 2023) Un vastoo è scoppiato ieri pomeriggio con diversi focolai nella zona di Perithia a nord di, isola greca nel Mar Jonio, riferiscono i media di Atene citando le autorità. Le autorità hanno evacuato 17, la Guardia costiera ha portato in salvo 59 persone che si trovavano sulla spiaggia di Nisaki. I pomperi hanno lavorato per tutta la notte per impedire che le fiamme raggiungessero le abitazioni. Anche a Rodi è stata diffusa un’ordinanza di evacuazione. Bruciano anche i boschi di Atene e vengonoi campi estivi dei bambini. Leggi anche:, Rodi in preda alle fiamme. Il racconto degli italiani in vacanza: «È un disastro immane. Siamo impauriti»fuori controllo sull’isola di Rodi: distrutti hotel e case. ...

Sull'isola di Rodi la più grande evacuazione in Grecia: in 30mila hanno dovuto lasciare case e hotel. La guardia costiera salva 59 persone a Nisaki ...RAW: Wildfires broke out on the Greek island of Corfu overnight, forcing the evacuation of hundreds of people. Firefighters have been battling wildfires in other parts of the country for over a week.