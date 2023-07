Grecia in fiamme | incendi fuori controllo | a Rodi stato d’emergenza

I pomperi hanno lavorato per tutta la notte al fine di impedire che leraggiungessero le abitazioni. Anche a Rodi è stata diffusa un'ordinanza di evacuazione. Bruciano anche i boschi di Atene ...... finora il giorno più caldo dell'estate, vede impegnati i Vigili del Fuoco inche hanno lavorato tutta la notte, con l'aiuto di due elicotteri e di due aerei, per impedire che le...I pomperi hanno lavorato per tutta la notte per evitare che leraggiungessero le abitazioni. Circa 2.500 persone sono state evacuate dall'isola greca di Corfù durante la notte a causa degli ...

Grecia, l'isola di Rodi in fiamme: i video di turisti e residenti mostrano il fuoco che avanza La Stampa

MeteoWeb I Vigili del Fuoco continuano a lottare per contenere 82 incendi in tutta la Grecia, 64 dei quali sono iniziati oggi, il giorno più caldo dell’estate finora nel Paese. Oltre 450 pompieri e 7 ...Fiamme fuori controllo in Grecia: messa in ginocchio Rodi, la quarta isola più grande, costringendo migliaia di residenti e turisti ad abbandonare le ...