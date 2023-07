Grecia in fiamme | incendi anche a Corfù | evacuati 17 villaggi

(Di lunedì 24 luglio 2023) E' sempre più drammatica la situazione degliin. I vigili del fuoco stanno lottando per contenere 82 roghi in tutto il paese, 64 dei quali sono iniziati ieri, finora il giorno più caldo ...

E' sempre più drammatica la situazione degli incendi in. I vigili del fuoco stanno lottando per contenere 82 roghi in tutto il paese, 64 dei quali ... lesono divampate anche sull'isola di ...Migliaia di residenti e turisti in fuga Lefuori controllo hanno messo in ginocchio Rodi, la quarta isola più grande della, costringendo migliaia di residenti e turisti ad abbandonare ...l sindaco della zona nord dell'isola di Corfù Giorgos Mahimaris ha dichiarato che gli incendi sono di origine dolosa poiché lesono divampate contemporaneamente in tre diversi luoghi alle ...

Grecia, l'isola di Rodi in fiamme: i video di turisti e residenti mostrano il fuoco che avanza La Stampa

Fiamme fuori controllo in Grecia: messa in ginocchio Rodi, la quarta isola più grande, costringendo migliaia di residenti e turisti ad abbandonare le proprie abitazioni e gli alberghi, nell’ambito di ...Il fuoco non dà tregua alla Grecia, scoppiano dei roghi anche nell'isola di Corfù. Con ieri il Paese è arrivato a 82 incendi ...