Grecia | gli incendi devastano Corfù | video

(Di lunedì 24 luglio 2023) Ieri pomeriggio innella zona di Perithia a nord diè scoppiato un vastoo con diversi focolai esplosi in contemporanea. Lo riferiscono i media di Atene citando le autorità. Evacuati 17 villaggi, la Guardia costiera ha portato in salvo 59 persone che si trovavano sulla spiaggia di Nisaki. I pomperi hanno lavorato per tutta la notte per impedire che le fiamme raggiungessero le abitazioni. In tutto al momento sono state evacuate 2.500 persone circa.

Il vicegovernatore della Grecia centrale Giorgos Kelaiditis, che si trovava vicino a uno dei focolai, ha riferito che le fiamme si stavano muovendo verso sud-est su un ampio fronte e hanno aggiunto che navi private erano pronte a raccogliere

Fiamme fuori controllo in Grecia: messa in ginocchio Rodi, la quarta isola più grande, costringendo migliaia di residenti e turisti ad abbandonare le proprie abitazioni e gli alberghi, nell’ambito di ...Il fuoco non dà tregua alla Grecia, scoppiano dei roghi anche nell'isola di Corfù. Con ieri il Paese è arrivato a 82 incendi ...