Grecia | fiamme anche a Evia e Corfù A Rodi la più grande operazione di evacuazione della storia greca

(Di lunedì 24 luglio 2023) I vigili del fuoco instanno lottando per contenere 82 incendi in tutto il paese, 64 dei quali sono iniziati ieri, finora il giorno più caldo dell’estate. Oltre ai grandi roghi sull’isola di, che hanno costretto alla fuga 19.000 persone, sono scoppiati incendisulle isole di, dove sono stati evacuati 17 villaggi e la Guardia costiera ha portato in salvo 59 persone che si trovavano sulla spiaggia di Nisaki. A, le autorità hanno detto ai residenti di quattro villaggi meridionali di evacuare nella città di Karystos, a ovest del punto in cui l’incendio stava avanzando. Il vicegovernatorecentrale Giorgos Kelaiditis, che si trovava vicino a uno dei villaggi, ha dichiarato all’agenzia statale Ana-Mpa che la ...

Sull'isola di Rodi la più grande evacuazione in Grecia: in 30mila hanno dovuto lasciare case e hotel. La guardia costiera salva 59 persone a Nisaki