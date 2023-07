Grecia | allarme incendi | cosa fare se se si ha prenotato un viaggio

(Di lunedì 24 luglio 2023) La situazione inè allarmante: roghi nelle isole e in tutto il Paese mettono a rischio i turisti che hannoli le loro vacanze. Sono oltre 19mila le persone evacuate a Rodi, con il ministro della Protezione civile che ha evidenziato come “il numero di sfollati sia un record per il Paese”. Nella notte sono state invece 2.500 le L'articolo proviene da Il Difforme.

Secondo le autorità oggi molte regioni del Paese rimangono in "rosso", cioè in "estremo ... Il vicegovernatore dellacentrale Giorgos Kelaiditis, che si trovava vicino a uno dei villaggi, ...Mentre la situazione nel Dodecaneso continua ad essere critica per gli incendi si aggiunge lo stessoper i roghi che stanno devastando Corfù costringendo le autorità locali a sgombrare ampi territori dell'isola greca. Da ieri si sono contai almeno 64 focolai, soprattutto nella parte ...... evacuati migliaia di turisti Il vicegovernatore dellacentrale Giorgos Kelaiditis, che si ...per una famiglia italiana È stato 'un incendio doloso', ha detto il sindaco di Corfù, Giorgos ...

Grecia, è allarme incendi in tutto il Paese: 2.500 persone evacuate a Corfù, 19mila a Rodi Sky Tg24

MeteoWeb I Vigili del Fuoco continuano a lottare per contenere 82 incendi in tutta la Grecia, 64 dei quali sono iniziati oggi, il giorno più caldo dell’estate finora nel Paese. Oltre 450 pompieri e 7 ...Il fuoco non dà tregua alla Grecia, scoppiano dei roghi anche nell'isola di Corfù. Con ieri il Paese è arrivato a 82 incendi ...