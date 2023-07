Graziani | «Inter | il portiere arriverà a breve! Ecco la priorità»

(Di lunedì 24 luglio 2023)ha parlato della situazione legata alla porta dell’: non ha dubbi che ilin breve tempo, ma sottolinea il bisogno di una. Il suo pensiero a Radio Sportiva. SAPER PARARE ? Ciccio, a “Il processo di Sportiva” su Radio Sportiva, ha parlato della situazione legata alla porta dell’: «a breve ilall’. Ne sono sicuro. Ma poi mi chiedo che senso ha vedere l’altezza come stanno dicendo alcuni? Ildeve sapere parare! E deve saperlo fare con le mani. Poi se è bravo anche con i piedi, meglio. Ma deve saper parare innanzitutto. Le ripartenze dal basso sono un handicap»-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Anche il mitico Cicciouna volta giocò in porta al posto di Castellini espulso, nella ... I tifosi dell'ricorderanno poi la doppia esperienza da portieri di Francisco Farinos e Rodrigo ...Ciccioin carriera ha vestito le maglie di Arezzo, Torino, Fiorentina, Roma e Udinese , ... Torino, Pisa, Ravenna, Venezia, Atalanta, Juventus, Atletico Madrid, Lazio,, Milan, Monaco e ...Francesco(Italia) 130 gol. 44. Roberto Bettega (Italia) 129 gol. 45. Gianni Rivera (... Al quarto posto c'è invece Giuseppe Meazza a quota 216 gol realizzati (197 con l', 9 con il ...

Graziani: «Audero all'Inter E' una mini scommessa» Inter News 24

Francesco Graziani ha parlato di Audero, considerato una pista low cost per la porta dell’Inter: le parole dell’opinionista Ai microfoni di Radio Sportiva, Francesco Graziani boccia l’arrivo di Audero ...Audero come soluzione low cost per l’Inter Un ascoltatore ha fatto la suddetta domanda a Graziani. La risposta dell’ex giocatore, oggi opinionista MINI SCOMMESSA - Ciccio Graziani, a Radio Sportiva, ...