Grave un bambino dopo morso di una vipera | corsa al Santobono

(Di lunedì 24 luglio 2023) Dall’ospedale San Luca di Vallo della Lucania aldi Napoli per un sospettodi. Ieri sera unè giunto al nosocomio napoletano pediatriaco, in gravi condizioni,essere stato attaccato presumibilmente da un serpente. Il piccolo è stato prima visitato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Grave incidente a Cerignola, muore un bambino di 10 anni e altre 3 persone nello scontro tra auto e moto ilmattino.it

Stavano giocando, in una sera d'estate passata all'aperto, ospiti dei nonni in Abruzzo. E' bastato un attimo, un passo oltre il consentito, per trasformare un momento di divertimento ...Quattro persone, tra cui un bambino, sono morte in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 23 luglio, nelle campagne ad una decina di chilometri da Cerignola.