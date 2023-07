Grandine - Assicurazione e riparazioni | cosa succede dopo i danni

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 24 luglio 2023)il gran caldo delle utlime settimane, i meteorologi si aspettano l'arrivo di precipitazioni anche violente e non si può escludere, almeno in certe zone, il pericolo di forti grandinate. Soltanto un anno fa, nel milanese, chicchi grossi come palle da tennis hanno distrutto o quasi migliaia di auto e non è escluso che il fenomeno possa ripetersi. Serve la polizza. Quando lasi abbatte al suolo, martoriando le sventurate automobili in assenza di un riparo, non c'è molto da fare: per di più, è impossibile prevedere la conta dei. Non parliamo solo di cristalli in frantumi, ma anche di carrozzerie pesantemente danneggiate, retrovisori divelti e persino di qualche targa ammaccata. Se si ha la sventura di capitarci dentro, le conseguenze, soprattutto per il portafogli, possono essere davvero pesanti. Molto meglio, quindi, ...