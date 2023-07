“Grande ospizio occidentale” | l’incursione di Limonov nel ventre molle della società

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 24 luglio 2023) Roma, 24 lug – Un libro per farla finita con 1984 di George Orwell, o almeno per superarlo e aggiornare la critica allache ci circonda,di Eduardè anche questo. Se in fondo non provate chissà quale simpatia per quel borghesuccio dalle vene varicose di Winston Smith, i cui unici gesti rivoluzionari sono quelli di scopare e farsi fregare dal sistema, se ogni volta che sentite parlare di “deriva orwelliana” mettete mano alla pistola, se piùviolenzarepressione avete in odio la tranquillità bovina delle vostre vite, il nuovo saggio dello scrittore russo è il libro che fa per voi. Nuovo si fa per dire. Uscito in Francia nei primi anni ’90,...