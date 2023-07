Grande Fratello | colpaccio di Alfonso Signorini | famoso attore italiano nel cast?

(Di lunedì 24 luglio 2023) La nuova edizione delha cambiato completamente il regolamento e i presupposti per entrare a far parte del. Più serietà e meno trash, il che, se da una parte ha trovato l’opposizione di molti vip che hanno rifiutato il programma, dall’altra parte ha convinto quelli che fino a qualche anno fa sembravano irraggiungibili. Ecco quindi cheavrebbe avviato i contatti con un notoe avrebbe ricevuto una risposta che fa sperare bene.diInizialmente si era detto che la nuova edizione delavrebbe visto 12 vip e 8 nip. Tuttavia, a causa delle difficoltà nel cercare i ...

La notizia che Giulia Salemi non tornerà come volto social per la prossima edizione del GF ha lasciato molti senza parole. A commentare l'uscita di scena dell'influencer è arrivato anche un ex ...Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono lasciati un mese fa. La loro storia era nata sotto i riflettori delVip 7 , appassionando numerosi fan che hanno continuato a supportarli anche dopo la fine dell'esperienza televisiva. Qualcosa, poi, dev'essersi rotto e i due hanno messo la parola fine ...Tra i titoli maggiormente soggetti al cambiamento ci sono senza dubbio i reality show , primo tra tutti ilVip . Anzi, solo, visto che la prima sostanziale modifica ...

Grande fratello e la partenza anticipata su Canale 5 (Anteprima TvBlog) Tvblog

Un noto ex concorrente del GF ha lanciato diverse frecciatine dopo l'annuncio che Giulia Salemi non sarebbe stata presente nel programma per la prossima edizione. Ecco cosa ha detto!A settembre tornerà il Grande Fratello (non più Gf Vip) completamente trasformato, con Cesara Buonamici come unica opinionista. Una decisione che Selvaggia Lucarelli ha criticato. A sostenere l’idea, ...