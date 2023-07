Pensa all'adesso, Max, e lo stesso sta facendo la sua squadra: prova ne siano gli aggiornamenti introdotti in, con ingresso dei radiatori e fiancate riviste. Non ne hanno bisogno, di pezzi ...... della robotica e dell'ambiente, vale a dire i tredeclinati a Lucera con il coinvolgimento di ... tutti coinvolti in nuove esperienze di formazione in Germania, Olanda eper arricchire le ...... infatti, per evitare di dover scendere a compromessi con il partito di Abascal sucome l'...e dell'Italia di Giorgia Meloni . Con la differenza che nei prossimi sei mesi Madrid è ...

GP Ungheria: i 5 temi del fine settimana Autosprint.it

Nuovo primato assoluto da parte della Red Bull, che fa 12 di fila; McLaren conferma che Silverstone non era solo un exploit mentre la Ferrari delude su una pista teoricamente meno ostica rispetto ad a ...Nel weekend del GP di Ungheria, team e piloti di F1 hanno dedicato meme e post ai film del momento: ecco i più divertenti ...