Good Omens 2 | Michael Sheen su Neil Gaiman | Davvero aperto a ogni genere di idee

(Di lunedì 24 luglio 2023) L'attore ha parlato del rapporto di collaborazione sul set con l'autore, specialmente nel corso delle riprese della Stagione 2. Tra pochi giorni farà il suo debutto su Prime Video la Stagione 2 die nel corso di una nuova intervista, co-protagonista dello show insieme a David Tennant, ha parlato del rapporto di collaborazione instaurato con l'autore. La prima stagione era basata sul fumetto omonimo scritto dae il compianto Terry Pratchett, ma non ha mai avuto un sequel; per la seconda stagioneè stato profondamente coinvolto nella realizzazione eha parlato di quanto l'autore sia stato "collaborativo" sul set. "Penso che una delle cose più belle del lavoro con ...

Tra pochi giorni farà il suo debutto su Prime Video la Stagione 2 die nel corso di una nuova intervista Michael Sheen , co - protagonista dello show insieme a David Tennant , ha parlato del rapporto di collaborazione instaurato con l'autore Neil Gaiman . La ...Il co - creatore di Sherlock - che vedremo apparire in qualità di guest in una puntata della seconda stagione della serie fantasy del collega autore Neil Gaiman,- ha espresso il suo ..., dove vedere e quando esce la stagione 22, di cosa parla la serie tv Siete pronti a rivivere le simpatiche avventure dell'improbabile coppia formata dall'angelo e il demone più ...

Good Omens (S2) Best Movie

L'attore ha parlato del rapporto di collaborazione sul set con l'autore, specialmente nel corso delle riprese della Stagione 2.Girato nel Midoriyama Studio vicino a Tokyo, la stessa location del programma originale, su un sito di circa 20.000 metri quadrati, la nuova edizione di Takeshi's Castle prevede numerose e nuove prove ...