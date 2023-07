Goletta Verde | al largo di Lecce l’avvistamento di un capodoglio con il suo cucciolo

(Di lunedì 24 luglio 2023) Incontro speciale, e inatteso, aldelle coste salentine per la storica imbarcazione di Legambiente., infatti, ha intercettato nelle acquesi una coppia di capodogli, mamma eè avvenuto durante la navigazione che la barca sta compiendo lungo l’intero stivale al fine di monitorare lo stato di salute delle nostre acque e delle regioni costiere. Un incontro emozionante, poco prima del tramonto di domenica 23 luglio, che è stato prontamente ripreso dal drone pilotato da Steven Salamone, membro dell’equipaggio di. Durantel’associazione ambientalista, per non disturbare i due cetacei, ha seguito tutte le indicazioni dell’Università di Siena con cui collabora da ...

La2023 è la campagna estiva di Legambiente in difesa delle acque e delle coste italiane. In Calabria il 58% dei punti campionati dalungo le coste è oltre i limiti di legge: ..., nel dichiarare negli ultimi giorni che in Calabria risulta inquinato il 58% delle acque campionate, non fa altro che certificare la tragica situazione del mare, che da più parti e dal ...L'associazione ambientalista ha fatto il punto oggi in occasione della tappa in programma a Crotone di, sua storica campagna estiva in navigazione lungo la Penisola e realizzata con le ...

