Goletta dei Laghi in Campania | «Fortemente inquinati i laghi Patria | d?Averno e Fusaro»

LaVerde 2023 è la campagna estiva di Legambiente in difesa delle acque e delle coste italiane. In Calabria il 58%punti campionati daVerde lungo le coste è oltre i limiti di legge: è quanto emerge dai dati del monitoraggio realizzato da Legambiente lungo le coste calabresi. I dati sono stati ...verde, nel dichiarare negli ultimi giorni che in Calabria risulta inquinato il 58% delle ... scaricano direttamente al mare, cosa hanno realmente fatto Ecorsi d'acqua che andavano ...L'eolico offshore è, anche quest'anno, unotemi portanti diVerde per informare e sensibilizzare i cittadini e per ricordare che l'energia prodotta dal vento rappresenta uno degli ...

Goletta dei Laghi in Campania Un punto fortemente inquinato su ... Goletta Verde

Dei 25 punti oggetto di analisi microbiologiche nei laghi laziali ben 17 risultano entro i limiti di legge. Gli otto rimanenti, invece, sono risultati inquinati o fortemente inquinati. (ANSA) ...Le coste leccesi hanno regalato un incontro speciale alla storica imbarcazione di Legambiente: le immagini di una mamma capodoglio e del suo piccolo.