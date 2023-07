Gloria | suicidio assistito in Italia e a casa sua | come ha fatto? È legale? «La vita è bella | solo se siamo liberi»

(Di lunedì 24 luglio 2023) La morte di(nome di fantasia, ndr), una paziente oncologica di 78 anni proveniente dal Veneto, segna un momento significativo per l’e per la storia dei suoi diritti; la donna è la seconda persona che ha scelto ed è riuscita a porre fine alle sue sofferenze, nel suo Paese, attraverso l’aiuto alla morte...

“Gloria” è la seconda cittadina residente in Veneto, dopo Stefano Gheller, affetto da distrofia muscolare, ad aver ottenuto la verifica delle condizioni per poter accedere al suicidio assistito e il ...Si chiamava Gloria (nome di fantasia, ndr), aveva 78 anni ed è stata il secondo caso di suicidio assistito in Italia, più precisamente in ...