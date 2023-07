“Gloria” è morta grazie al suicidio assistito | “La vita è bella se si è liberi”

(Di lunedì 24 luglio 2023) Secondo caso diautorizzato in Italia: la signora “” (nome di fantasia), paziente oncologica veneta di 78 anni, èdomenica 23 luglio alle 10.25. La donna ha scelto di porre fine alle proprie sofferenze tramite il ricorso alla morte volontaria, reso legale a determinate condizioni dalla sentenza della Corte costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-Antoniani. A renderlo noto è l’Associazione Luca Coscioni. “” è, inoltre, la prima persona nel nostro Paese ad aver ottenuto la consegna del farmaco e di quanto necessario da parte dell’azienda sanitaria. È, secondo caso diin Italia e prima a ricevere dall’azienda sanitaria il necessario alla proceduraIl caso di ...

E' morta Gloria, secondo caso di suicidio assistito in Veneto

