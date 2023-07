' Gloria' è morta grazie al suicidio assistito | ' La vita è bella se si è liberi'

(Di lunedì 24 luglio 2023) Secondo caso diautorizzato in Italia: la signora '' (nome di fantasia), paziente oncologica veneta di 78 anni, ...

E' morta Gloria, secondo caso di suicidio assistito in Veneto Agenzia ANSA

“Gloria” è la seconda cittadina residente in Veneto, dopo Stefano Gheller, affetto da distrofia muscolare, ad aver ottenuto la verifica delle condizioni per poter accedere al suicidio assistito e il ...Alla paziente oncologica veneta di 78 anni è stato fornito il farmaco e la strumentazione necessaria ...