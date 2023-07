‘Gloria’ è la seconda persona in Italia ad aver scelto l’aiuto alla morte volontaria | “Io sono stata libera”

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 24 luglio 2023) Si è spenta ieri 23 luglio 2023 alle ore 10:25 Gloria, donna veneta di 78 anni. Malata di tumore, avevadi usufruire del, iniziando la procedura nel novembre dello scorso anno. La donna infatti rispettava tutti i criteri per poter accedere al cosiddetto “suicidio assistito”, reso legale insentenza 242/2019 sul caso Cappato-Antoniani, ma solo a determinate condizioni. Gloria è lainad accedere al fine vita assistito in modo legale. Prima di lei, nel 2019, c’era stato Federico Carboni: tetraplegico da dieci anni, aveva portato avanti la sua battaglia con l’Associazione Luca Coscioni la quale, come si legge sul loro sito web, si batte per la ...