Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

(Di lunedì 24 luglio 2023) La morte di Silvio Berlusconi lascia in eredità anche un riposizionamento all'interno dello scacchiere italiano. Ecco glidi politica sulledidegli italiani. L'effetto della morte di Silvio Berlusconi pare essere terminato con Forza Italia tornata ai livelli precedenti. Il Pd invece sembra pagare le ultime sconfitte elettorali mentre cresce, con forza, Fratelli d'Italia. L'ultimoo è: SWG/Tg La7 del 24 luglio 2023 FdI - 29,2% (+0,5% rispetto al 17 luglio) Pd - 19,6% (-0,4%) M5S - 16% (+0,1%) Lega - 9,6% (-0,2%) FI - 7,2% (-0,3%) Azione - 3,6% (+0,2%) Italia Viva - 3,2% (+0,1%) Supermedia/YouTrend del 21 luglio 2023 FdI - 28,8% (+0,2% rispetto al 14 luglio) Pd - 20,1% (-0,2%) M5S - 15,8% (-0,1%) Lega - 9,4% (=) FI - 7,6% (+0,1%) Azione - 3,7% (-0,1) Italia Viva - ...

