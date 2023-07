Gli insetti | la gommalacca e l’allarmismo

Leggi su butac

(Di lunedì 24 luglio 2023) Tra le tante segnalazioni che riceviamo una ci ha fatto scoprire che su alcuni profili legati alla disinformazione circolano ancora bufale già smentite anni addietro. Segno abbastanza evidente che chi casca in questo tipo di disinformazione non ha proprio gli strumenti per accorgersi di quando incappa in notizie palesemente false. Il post originale che ci era stato segnalato riguarda il logo della Rainforest Alliance, che si troverebbe su prodotti che contengono ingredienti pericolosi. Ce ne siamo occupati qui. Ma tra i commenti al post originale troviamo anche questo: Che, in inglese e in italiano, avverte: Warning All foods that have these two symbols in their ingredients E120 and E904 contain insects. Tutte le etichette di cibo che contengono questi due simboli E120 e E904 contengono. Gli additivi rappresentati da questi codici sono sostanze utilizzate ...