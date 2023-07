Gli azzurri chiudono il ritiro di Dimaro con un pareggio | finisce 1-1 tra Napoli e SPAL

(Di lunedì 24 luglio 2023) Ilnon va oltre ilcon lanella seconda amichevole andata in scena durante il. Nell’ultima amichevole disputata a, il risultato finale diè 1-1. Dopo la vittoria nel primo test contro i dilettanti dell’Anaune, glinon riescono a fare di meglio contro la, rischiando addirittura di perdere: il capitano della Primavera, Puletto, segna per i padroni di casa, ma Anguissa risponde con un gol a un quarto d’ora dalla fine. Un primo tempo senza grandi emozioni Nel primo tempo, l’allenatore Garcia schiera la formazione B, lasciando fuori Osimhen, Kvaratskhelia, Lobotka, Zielinski e molti altri. Di conseguenza, la prima frazione di gioco passa senza ...

... Raspadori e Kvara , schizzano palloni a una velocità imprendibile peravversari, che non ... Nonostante il diluvio battente i tifosi erano 3.000 a sostegno degliche però non sono andati ...di Garcia affrontano la Spal al campo di Carciato. Nei primi 45 debutta in attacco il tridente Politano, Simeone e Zedadka. Nella ripresa entrano Kvara e Osimhen. Buon test anche se il ...Le reti sono state segnate nel secondo tempo da Puletto, al 17', peremiliani e da Anguissa, al 28', per. Si è trattato del secondo impegno per la squadra di Rudi Garcia il quale ha ...

Si è conclusa la prima parte del ritiro precampionato del Napoli. Gli azzurri, dopo la gara di oggi , lasceranno il Trentino per poi continuare la preparazione in Abruzzo, in quel di Castel di Sangro.