Gli Agnelli e la Juventus | una storia unica di passione tramandata per cento anni fra scandali | vittorie e tragedie

(Di lunedì 24 luglio 2023) Mi emoziono persino quando leggo su un giornale la lettera J in qualche titolo. Subito penso alla Juve", in verità Gi, all'età di quattordici, era già entrato nel consiglio del club. ...

Il secolo di una squadra, la Juventus, vissuto come una famiglia,, la stessa dal ventiquattro luglio del millenovecentoventitré, il football bianconero sotto un cognome solo, storia unica, esclusiva, irripetibile. Era un martedì epocale perché a Losanna ...non erano nella mia vita e così nemmeno la Juventus. A Nancy seguivamo le partite internazionali ogni domenica sera, calcio inglese e tedesco, quindi Inter e Milan che giocavano e ...Come sempre Radio24 sfrutta l'estate per trovare nuove soluzioni, correggereassetti e, magari, sperimentare speaker. Una linea confermata anche dal palinsesto che entra in ...di Manuel(in ...

Platini, la Juve e 100 anni con gli Agnelli: "L'Avvocato e il Pallone d'oro" Tuttosport

Su Corsport, Agnelli-Juve e una storia lunga un secolo. Oggi ricorrono i 100 anni dalla prima presidenza targata Agnelli L’Avvocato, Boniperti e una serie di storie e personaggi all’antica. Italo ...Tutto cominciò nel 1923 con Edoardo, figlio del capostipite Giovanni: da allora la Juventus è stata una passione di famiglia, trasmessa insieme al dna vincente ...