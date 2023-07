Glee | due star del cast principale raccontano come hanno gestito la morte di Cory Monteith

(Di lunedì 24 luglio 2023) 10 anni dopo gli ex attori dicondividono il modo "peculiare" con cuiladi. A dieci anni dalla scomparsa dile exdiKevin McHale e Jenna Ushkowitz, cheinterpretato rispettivamente Artie e Tina nella serie,parlato durante una puntata del loro podAnd That's What You REALLY Missed, diai tempiaffrontato sul set ladella co-. Gli attori insieme all'ex collega diAshley Fink ricordanocontinuato a girare dopo la dolorosa scomparsa ...

Insieme ai fan, leattrici ripercorrono non solo gli episodi e le storie andate in onda, ma ... Così come And That's What You Really Missed dedicato ae condotto da Kevin McHale (Artie Abrams) ...In questo periodo dell'anno i fan disentono una nostalgia profondamente dolceamara. 10 anni fa, Cory Monteith veniva ritrovato in ... Nel 2011 iavevano annunciato il loro fidanzamento ...Darren Criss, ad esempio, che ha impersonato uomini omosessuali ine L'assassinio di Gianni ... Può essere una questione grossa come la scrittura o più semplice come questeragazze che non ...

Glee, due star del cast principale raccontano come hanno "gestito ... Movieplayer

10 anni dopo gli ex attori di Glee condividono il modo "peculiare" con cui hanno gestito la morte di Cory Monteith.L'attore, morto nel 2013 a causa di una overdose, è stato ricordato (come ogni anno) dai colleghi con il quale per anni ha lavorato.