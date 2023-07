Glamorous | “addio etero” | la nuova serie Netflix con Kim Cattrall dà uno scossone alle tematiche di genere in tv

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023) Sogno americano, relazioni pericolose e questioni Lgbt, il tutto condito da tonnellate di maquillage e glitter. Questi gli ingredienti fondamentali digratv Cbs disponibile suda qualche settimana, che sta facendo scalpore per essere una pioniera nel suo: un giovane non binario come protagonista, il ritorno di una star della tv come Kim(l’intramontabile Samantha Jones di Sex and the city) e i temi rainbow al centro della storia. Il protagonista è Marco Mejia (Miss Benny), volto social nel settore beauty e commesso in un negozio di trucchi, che un giorno incontra a lavoro Madolyn Addison, ex modella e ora imprenditrice nel mondo della cosmesi. Lei resta affascinata dall’esperienza e dall’autenticità del ragazzo, e lo assume come secondo ...