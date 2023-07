Giustizia | l' appello di Boldrini Pd | ' aiutate Elena e Mario | clinica rinunci a risarcimento'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023) Roma, 24 lug. (Adnkronos) - "'ha solo me. E io ho il dovere di andare avanti'. Così mi ha detto stamattinaImprota, da undici giorni in sciopero della fame per richiamare l'attenzione sulla propria vicenda. Una storia dolorosa, di cui è protagonista appunto il figlio, oggi trentenne purtroppo affetto da tetraparesi spastica: una disabilità gravissima, per la quale 27 anni faaveva chiesto unallaromana in cui il suoera nato, per i danni subiti dal bambino al momento del parto. Tralasciando il fatto sconcertante che abbia dovuto attendere circa trent'anni per un pronunciamento della, c'è da dire cheha perso la causa e il tribunale l'ha condannata a pagare quasi ...