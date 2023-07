Giustizia | Ingroia | “La riforma Nordio è sbagliata”

(Di lunedì 24 luglio 2023) “Che si voglia finalmentere ladovrebbe essere una buona notizia, ed è il compito di un ministro dellaquando lanon funziona. Dall’altro però, da quello che si intravede, è ladella. Non è ladi cui laha bisogno, a mio parere”. Queste le parole dell’avvocato ed ex magistrato, Antonio, nei confronti delladellaproposta dal Guardasigilli Carlo. Durante un’intervista rilasciata a Gazzetta Ladra su Radio Cusano Campus, l’ex magistrato palermitano ha condiviso il suo punto di vista sulla, sottolineando le ...

Ed è un peccato visto che c'è anche un magistrato alla guida del ministero della". E sull'abuso d'ufficio,si è detto d'accordo con l'Ue. Quest'ultima, nelle scorse settimane ha ...

Per l'ex magistrato palermitano, Antonio Ingroia, è "un gravissimo errore abolire in toto l'abuso d'ufficio".Duro affondo di Antonio Ingroia sulla riforma della giustizia di Carlo Nordio. che secondo l'ex procuratore "non va nella direzione giusta" ...