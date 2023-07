Giuseppe Brindisi spiazza Mediaet | come chiude l' ultima puntata di Zona Bianca | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023)sorprende ancora. Nelladi lunedì 24 luglio il conduttore di Rete 4 intervista Paolo Del Debbio. Al centro il grande caldo che sta investendo le città italiane, ma anche temi economici, politici e di stretta attualità. Nel corso della serata, un approfondimento sui rincari dei generi alimentari e sul caro vacanze che stanno mettendo in ginocchio gli italiani. Ampio spazio sarà inoltre dedicato al conflitto tra politica e magistratura. Infine, un'intervista a 360° a Iva Zanicchi. Non è la prima volta che la cantante è ospite di. Qualche tempo fa, proprio qui, ha ammesso: "Ho fatto uno sgarbo a Costanzo, anche abbastanza grave". Il motivo? "Lui mi voleva per il secondo anno consecutivo a Buona Domenica, ma io ero stata contattata dalla Rai, da Carlo Conti, ...