(Di lunedì 24 luglio 2023) Era un obiettivo designato per l’attacco delma, a quanto pare, ilsembra aver dato il suo sì alla Juventus dell’ex Cristiano. Il passaggio dialla Juventus non ha sin qui dato una grande mossa al calciomercato bianconero. Il club torinese attende le cessioni prima di poter operare sulle trattative in entrata. Qualcosa inizia comunque a muoversi, tra l’affaire Lukaku e l’incertezza legata al futuro di Vlahovic e Chiesa. Sembra infatti che il neo direttore juventino abbiato il sì di unche piaceva da tempo anche al, il calciatore ha scelto la Juventus Da qualche giorno Aurelio De Laurentiis e la dirigenza delerano infatti interessati a ...

...la sua cessione a una cifra non troppo inferiore a 70 milioni può consentire a Cristiano... 'L'offertai 50 milioni, una cifra che l'Inter reinvestirà in parte in direzione Chelsea per ...Perché Cristianoè in tutt'altri pensieri affaccendato e perché pure a Torino sanno ... Ma quanto pubblicato dal quotidiano romanoil limite, non nel contenuto di per sé, ma nella forma. ...Stoccata ad Allegri Il discorsopoi l'argomento Napoli. Spalletti parlando di calcio moderno ... E a proposito di Juventus, dopo il passaggio di Cristianoai bianconeri, c'è chi pensava ...

Giuntoli supera il Napoli e incassa il sì del giocatore: che beffa Spazio Napoli

Il neo dirigente della Juventus Cristiano Giuntoli è già al lavoro per alleggerire i conti della società bianconera.La Juventus sta provando a piazzare colpi di mercato, tanto in entrata quanto in uscita. È arrivata, però, una dichiarazione in diretta che preoccupa i tifosi bianconeri. La Juventus, grazie al lavoro ...