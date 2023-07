Giulia Salemi lascia il “Grande Fratello” | Salvo Veneziano al veleno | “Tutti a casa”

(Di lunedì 24 luglio 2023) Al “Vip” continua la “rivoluzione” avviata dall’editore Pier Silvio Berlusconi già durante la settima edizione e sposata in

Le voci si rincorrono . E quelle che riguardano Pierpaolo Pretell i, ex velino di Striscia la notizia , ora legato sentimentalmente alla modella, sono piuttosto insistenti. Possibile un suo approdo in Rai , a quanto pare, e in particolare alla corte di Caterina Balivo , pronta a lanciare il suo nuovo programma La volta buona . ...Dopo Sonia Bruganelli e Orietta Berti, anchelascia il reality - show nonostante il pubblico l'abbia apprezzata molto nelle vesti di portavoce del pensiero del web. © RIPRODUZIONE ...Innanzitutto, Mediaset ha deciso di liberarsi di, da sempre considerata "figlioccia" di Signorini, che nella scorsa edizione si occupava dell'angolo social durante le dirette del ...

Rumors insistenti parlano di un approdo dell’ex velino nello show della Balivo. Il modello sarebbe pronto a rilanciarsi dopo lo screzio con la "zia d'Italia".Pierpaolo Pretelli in un noto programma RAI E perchè no, a Ballando con le stelle come dice Dagospia. Magari con Giulia Salemi