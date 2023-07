Giulia Salemi e l' addio al GfVip | «All' improvviso tutti hanno nuovi progetti | la verità è» | la frecciatina di Salvo Veneziano

Non è però il caso diche con questo post su Instagram, l'opinionista ed ex gieffina ha comunicato ai fan che non sarà lei che si occuperà del momento social nella prossima edizione del ...Notizia dell'ultima ora l'arruolamento di Cesara Buonamici come unica 'super' opinionista (superato dunque lo schema delle due commentatrici) e il defenestramento di(pare che non ci ...Anchevia dal Gf Anchenon farà parte del cast della prossima edizione del reality. Nella settima edizione della versione vip del programma, la conduttrice, modella e influencer, ...

Giulia Salemi ha deciso che non farà più parte, a settembre, del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini. Dopo alcune voci di corridoio sempre ...Giulia Salemi ha reso noto che non bisserà l'esperienza avuta nella scorsa edizione del Grande Fratello in qualità di esperta social ...