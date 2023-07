Giulia Salemi | addio Grande Fratello Vip | arriva Casa Prelemi

(Di lunedì 24 luglio 2023)ha confermato che nella prossima stagione non sarà nel cast delVip ma lavorerà a tanti nuovi progetti, tra cuicon il compagno Pierpaolo Pretelli.ha dettoalVip. La conduttrice e modella, confermando una notizia apparsa in anteprima su TVblog, ha però rassicurato i fan: sono in arrivo tanti nuovi progetti, anche insieme al fidanzato Pierpaolo Pretelli (conosciuto proprio nellapiù spiata d'Italia). Nella scorsa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini era stata la new entry più interessante del cast, addetta all'area social durante le due prime serate settimanali, ma ora ...

Dopo Sonia Bruganelli e Orietta Berti, anchelascia il reality - show nonostante il pubblico l'abbia apprezzata molto nelle vesti di portavoce del pensiero del web. © RIPRODUZIONE ...Innanzitutto, Mediaset ha deciso di liberarsi di, da sempre considerata "figlioccia" di Signorini, che nella scorsa edizione si occupava dell'angolo social durante le dirette del ...La notizia chenon tornerà come volto social per la prossima edizione del GF ha lasciato molti senza parole. A commentare l'uscita di scena dell'influencer è arrivato anche un ex concorrente , Salvo ...

Giulia Salemi e l'addio al Gf Vip: «All'improvviso tutti hanno nuovi progetti, la verità è...», la frecciatina ilmattino.it

Dopo aver annunciato i palinsesti invernali, Mediaset sta cominciando a svelare i dettagli della futura programmazione ...Un noto ex concorrente del GF ha lanciato diverse frecciatine dopo l'annuncio che Giulia Salemi non sarebbe stata presente nel programma per la prossima edizione. Ecco cosa ha detto!