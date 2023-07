Giugliano piange la morte del ventenne Andrea D’Alterio

Giugliano piange Andrea: il giovane è morto dopo incidente con ... Il Meridiano News

Dopo sei giorni in sala di rianimazione Andrea D'Alterio non ce l'ha fatta. Il giovane di Giugliano, di appena 20 anni, è morto sabato nell'ospedale Cardarelli di Napoli dove ...Aveva 21 anni, Andrea. Domenica 16 luglio è rimasto coinvolto in un terribile incidente in via San Francesco a Patria. Le sue condizioni sono apparsi subito gravissime e ieri, domenica 22 luglio, il s ...