Giugliano | funerali di Andrea | tutti in nero per il 20enne

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 24 luglio 2023) È il giorno del dolore a. Stamattina, alle 11, si sono tenuti idiD’Alterio, ilrimasto coinvolto in un incidente in via San Francesco a Patria, lo scorso 16 luglio. La cerimonia funebre è stata celebrata nella chiesa “San Massimiliano L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.