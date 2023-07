Giubileo | 4 milioni di euro per la stazione “Fiumicino Aeroporto” | come diventerà

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 24 luglio 2023)– Laferroviaria “” sarà grande protagonista del. Ed in fondo non potrebbe essere altrimenti, essendo una delle porte principali del Leonardo Da Vinci. Ogni giorno migliaia di viaggiatori armati di valigie, borse e speranze, salgono sul treno (la maggior parte delle volte scendendo proprio al capolinea…) pieni di allegria e felicità, consapevoli dell’aereo che li aspetta. E, al tempo stesso, viene presa d’assalto dai turisti che ogni giorno, e da qualunque parte del mondo, “invadono” la Capitale. E nel 2025, in occasione dell’Anno Santo, laverrà presa d’assaltonon mai considerando che a Roma giungerannodi fedeli. Non stupisce dunque che Palazzo Chigi, accogliendo la proposta di ...