Giù di Vox Il silenzio dei patrioti

Ed eccola brindare alle politiche spagnole perchéha fatto flop, perché i Popolari di Alberto ... Vincono i socialisti, ea festeggiare. I democratici conquistano la Casa Bianca, e tutti a ...'Questi sarebbero gli 'europeisti': 'Sevince in Spagna vienetutta l'Europa' - La Stampa. Ma che Unione è se basta che in uno dei 27 stati membri vinca il partito 'sbagliato' per farla cadere Peraltro, partito nato per una ...... Max Verstappen domina, gli altri si arrabattano per le posizioni dal podio in. Il GP d'... Tra uno sbadiglio e l'altro, lapopuli che si è espressa sui social non sa più come commentare il ...